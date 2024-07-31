جالانت يطلع وزير الدفاع الأمريكي على تفاصيل عملية اغتيال فؤاد شكر

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستين، التهديدات التي يشكلها حزب الله للدولة العبرية.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن جالانت اطلع أوستين على تفاصيل عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ووصفها جالانت بـ "رد مباشر" على هجوم حزب الله على مجدل شمس والذي أدى إلى مقتل 12 شخصًا.

وأبلغ جالانت، نظيره الأمريكي بأن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تشكل أهمية مركزية لمكانة إسرائيل في المنطقة وردع إيران ووكلائها.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاجون، أن أوستين وجالانت، بحثا التهديدات التي يشكلها حزب الله لإسرائيل، لكنهما لم يتطرقا إلى عملية اغتيال زعيم المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.