حماس تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة على هنية

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، عن إقامة صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة.

وأوضحت حماس، أنه ستقام مراسم تشييع رسمي وشعبي للشهيد إسماعيل هنية في طهران يوم الخميس قبل نقل الجثمان إلى الدوحة.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ذكرت أن مراسم موكب تشييع جثمان قائد حركة حماس إسماعيل هنية ستقام في طهران.