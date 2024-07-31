العربية: الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخًا بالستيًا من العراق

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا باليستيا مصدره العراق، وفق ما نقلته "العربية-الحدث" عن مراسلها.

وكنت وسائل إعلام أمريكية سقوط أعلنت نحو 7 قتلى جراء قصف مجهول المصدر على ناحية "جرف الصخر" معقل "كتائب حزب الله" العراقي.

وأشارت تقارير إلى أن الغارات التي يرجح أن مقاتلات أمريكية نفذتها، استهدفت مصنعا للطائرات المسيرة يتبع حزب الله العراقي في منطقة بابل.

وفي وقت سابق من اليوم شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية‘ على منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ردا على الهجوم الذي استهدف "مجدل شمس" في الجولان السوري المحتل شمالي إسرائيل.