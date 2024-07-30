طيران الشرق الأوسط اللبنانية: تأخير 5 رحلات لليوم وغدًا من أصل 32 لأسباب تقنية

بيروت - ( د ب أ )

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء عن تأخير 5 رحلات ليومي 30/31 يوليو الجاري من أصل 32 رحلة، لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية.

وأعلنت الشركة في بيان أن "رحلاتها ليومي 30/31 يوليو 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها الى 31 يوليو 2024 صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

وأعلنت الشركة أن "الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها من 30 يوليو 2024 الى صباح 31 يوليو 2024 هي 5 من أصل 32 رحلة".

يذكر أن عددا من شركات الطيران الأجنبية كانت قد ألغت رحلاتها إلى بيروت بعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف لبنان إثر اتهامات إسرائيل لحزب الله باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان بصاروخ، مساء السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً. من جهته نفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة.