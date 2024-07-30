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BBC

جالانت يدين احتجاجات في إسرائيل بعد احتجاز جنود في قاعدة عسكرية

04:07 م الثلاثاء 30 يوليو 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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تل آبيب - (د ب ا)

أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بشدة الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في إسرائيل أمس الاثنين، عقب احتجاز الشرطة لجنود في قاعدة عسكرية لاتهامهم بالاعتداء الجنسي على سجين فلسطيني.

واقتحم المتظاهرون سجن سدي تيمان بالقرب من مدينة بئر سبع، حيث تم احتجاز تسعة جنود أمس الاثنين، في ظل اشتباكات مع الشرطة العسكرية، عقب ما تردد عن نقل سجين فلسطيني للمستشفى بعد تعرضه لاعتداءات جنسية خطيرة.

وتم تنظيم احتجاجات أخرى في عدة أماكن، من بينها قاعدة بيت ليد بشمال شرق تل آبيب.

وقال جالانت في خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاحتجاجات تمثل" تهديدا خطيرا على أمن الدولة".

وطالب جالانت رئيس الوزراء باتخاذ " إجراء حاسم ضد أعضاء الائتلاف المتورطين في الاضطرابات".

وخلال زيارته لمعسكر بيت ليد، قال رئيس الاركان الاسرائيلي هرتسي هيلفي إن محاولات مثيري الشغب التسلل لقواعد عسكرية حدودية ترقى لكونها عمل فوضوي، وسوف يتم التعامل معها على أنها سلوك إجرامي.

وأضاف أن الاحتجاجات تضر بالجيش وأمن الدولة والمجهود الحربي.

يوآف جالانت احتجاجات في إسرائيل احتجاز جنود في قاعدة عسكرية
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