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الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 9 مدنيين جراء انفجارات في الحُديدة باليمن

03:45 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

انفجارات في الحُديدة أرشيفية

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صنعاء - (د ب أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، في اليمن، اليوم الثلاثاء، تسجيل ستة حوادث مرتبطة بالمواد المتفجرة أسفرت عن سقوط تسعة ضحايا من المدنيين خلال الشهر الماضي.

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "شملت هذه الخسائر مقتل طفل وامرأة وإصابة ثلاثة أطفال آخرين" ، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة شملت مديريات الدريهمي والتحيتا وبيت الفقيه وحيس في المحافظة التي تقع غربي اليمن .

وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذه الحوادث "تؤكد التأثير المدمر لهذه الأحداث على أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً".

وتعد محافظة الحُديدة من أكثر المحافظات اليمنية التي تشهد بشكل متكرر انفجارات ألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب.

وقتل وأصيب آلاف المدنيين بانفجارات ألغام وعبوات ناسفة في عدة محافظات يمنية، وفق تقارير حكومية.

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