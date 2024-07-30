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الأونروا: إصابة نحو 40 ألف شخص بالتهاب الكبد في غزة منذ بدء الحرب

01:37 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

الأونروا

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(وكالات)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إنها تتلقى بلاغات عن إصابة ما بين 800 إلى 1000 شخص بالتهاب الكبد أسبوعيًا من خلال مراكزها الصحية في قطاع غزة.

وأضافت الأونروا: أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تم الإبلاغ عن إصابة نحو 40 ألف شخص بالتهاب الكبد في قطاع غزة.

ويأتي ذلك الإعلان في ظل تردي الأوضاع الصحية في جميع أنحاء القطاع، وندرة مصادر المياه واستهداف قوات الاحتلال المستمر لمصادر المياه داخل القطاع آخرها خزان مياه الشرب الرئيسي في تل السلطان بمدينة رفح جنوبي القطاع.

الأونروا التهاب الكبد في غزة العدوان الإسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى
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