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رئيس الخطوط الجوية اللبنانية: مطار بيروت لم يتلق أي تهديدات

01:25 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

الخطوط الجوية اللبنانية

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بيروت - (د ب أ)

نفى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الخطوط الجوية اللبنانية) محمد الحوت، اليوم الثلاثاء، أن "يكون مطار رفيق الحريري تلقى أي تهديدات أو معلومات من أي مصدر بأن هناك ضربة للمطار".

وقال الحوت، في تصريحات بعد اجتماعه اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي :"على العكس من ذلك، فما نعرفه أن المطار لم يتعرض لأي تهديد ومن المفترض أن يكون محايداً لأنه لو كان لدينا أي تخوف من حصول ضربة أو معلومات، فإننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا أخرجناها".

وأضاف أن إلغاء رحلات بعض شركات الطيران الأجنبية إلى لبنان هو من باب الحيطة، مشيرا إلى أن " كل شركات الطيران العربية مستمرة في رحلاتها إلى بيروت وإن كل الشركات مستمرة في حركتها باتجاه بيروت".

وأوضح الحوت أن جدول رحلات "طيران الشرق الأوسط" مستمر، ومعظم الطائرات تتحرك بشكل طبيعي، فمثلا من أصل 36 رحلة هناك تأخير لحوالى خمس إلى ست طائرات ليلا، فيما سائر الرحلات تسير حسب المواعيد المحددة".

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