قائد الجيش اللبناني: مساعي التهدئة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة

بيروت - (د ب أ)

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، أن "مساعي التهدئة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، في أمر اليوم وجه بمناسبة عيد الجيش، إن "وطننا الذي تعصف به رياح التحديات والأزمات لا يزال صامدا بصمود جيشه الذي يثبت يوما بعد يوم أن رجاله الأبطال ملتزمون بقسمه وقد سطروا البطولات في مواجهة الأعداء من العدو الإسرائيلي إلى الإرهاب".

وأضاف: "يواجه وطننا أقسى الأزمات والتحديات السياسية منها والمالية والاجتماعية، فضلا عن التهديد المتمثل بالاعتداءات اليومية منْ العدو الاسرائيلي، وما توقعه من ضحايا وتسببه من دمار وتهجير".

وتابع :" تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب التنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، ضمن إطار القرار 1701، على أمل أنْ يستعيد جنوبنا الهدوء وينعم أهلنا بالأمن والاستقرار".

وأشار إلى أن "العسكريين يتابعون جهودهم للحفاظ على الأمن وضبط الحدود في سائر المناطق، غير آبهين بكل الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية لغايات مكشوفة".

وأكد عون أن تضحيات العسكريين هي الضمانة لبقاء لبنان، ودعاهم إلى التمسك بشعارهم والبقاء ثابتين في مؤسساتهم ، مشددا على أن "الأزمة ستنجلي حتما وسيستعيد لبنان بريقه وازدهاره وسيستعيد الشعب اللبناني مكانته في محيطه".