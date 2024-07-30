هيئة شؤون الأسرى تندد بجرائم الاحتلال في سدي تيمان



وكالات

دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى، المجتمع الدولي إلى وقف جرائم الاحتلال منذ 10 شهور ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى، بلجنة أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد معتقلينا خاصة في معسكر سدي تيمان.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى، إن سدي تيمان يمثل منظومة الاحتلال وهناك شهادات موثقة عن اعتداءات جنسية وجرائم بسجون أخرى.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إنه من المتوقع أن تعلن بريطانيا وقف تصدير أسلحة لإسرائيل.

وأضافت هيئة البث، أن من أسباب إعلان بريطانيا المتوقع رفض إسرائيل زيارة الصليب الأحمر معتقلين في سدي تيمان.

ونقلت التلغراف عن مصادر قولها، إن تعليق الأسلحة البريطانية المحتمل أثار الغضب والقلق داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت التلغراف عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الدولي لا تزال جارية.

كانت صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر قولها، إن بريطانيا تدرس الإعلان خلال الأيام المقبلة عن وقف صادرات دفاعية إلى إسرائيل.