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BBC

كيربي: لا يزال هناك وقت لحل دبلوماسي مع حزب الله

06:59 م الإثنين 29 يوليه 2024

جون كيربي

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وكالات

قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إنه لا يزال هناك وقت ومساحة لحل دبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف كيربي، "دعمنا لأمن إسرائيل قوي وراسخ ضد كل التهديدات المدعومة من إيران التي تشمل حزب الله".

كان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب قال، إن التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 هو الحل الأمثل للأزمة بجنوب لبنان والضامن للاستقرار.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن الجميع الآن بما في ذلك إيران مدعوون للمساهمة في التهدئة.

كان مجلس الأمن الدولي أصدر عام 2006 القرار رقم 1701، في أعقاب الحرب الإسرائيلية اللبنانية، لفرض وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بين حزب الله اللبناني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشمل القرار عدة نقاط، تضمنت وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، بالإضافة إلى نشر قوات "يونيفيل" الدولية لتطبيق القرار.

كذلك تضمن القرار الدعوة لإعادة إعمار لبنان وتعزيز سيادته في ربوع البلاد وسلطته الدولية، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية لدعم الاستقرار السياسي في البلاد، كما أكد على وحدة الأراضي اللبنانية وسلامة حدودها المعترف بها دوليا.

مجلس الأمن القومي الأمريكي البيت الأبيض جون كيربي حزب الله
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