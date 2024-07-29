إعلان

BBC

بوتين يهنئ مادورو على فوزه برئاسة فنزويلا لفترة ثالثة

03:17 م الإثنين 29 يوليه 2024

الرئيس الروسي فلادمير بوتين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو - (د ب ا)

هنأ الرئيس الروسي فلادمير بوتين نظيره الفنزويلي نيكولاس مادور على فوزه بفترة رئاسة ثالثة في الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت أمس الأحد.

وأعرب بوتين في خطاب نشره الكرملين "عن خالص تهانيه".

وقال بوتين "العلاقات الروسية-الفنزويلية تتميز بالشراكة الاستراتيجية. أنا أثق أن أعمالكم كرئيس للدولة سوف تستمر في تمكين التطور التقدمي في جميع الاتجاهات".

وكان المجلس الانتخابي في فنزويلا قد أعلن فوز مادورو بنسبة 51% في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد. ووصفت المعارضة النتائج بالمزورة، وقالت إنها لا تعترف بفوز مادورو.

وأضاف بوتين" تذكر أنك دائما ضيف مرحب به في روسيا".

فلادمير بوتين بوتين يهنئ مادورو فوز مادور برئاسة فنزويلا فوز نيكولاس مادور بفترة رئاسة ثالثة الرئيس الفنزويلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صدامات داخل معسكر سديه تيمان بين محققين وجنود إسرائيليين

إعلان

إعلان

* مصدر بهيئة الدواء: انفراجة في "أزمة النواقص".. وهذا موعد حلها نهائياً
* بدء تصنيع إطارات مقاس 24 بمصنع بيراميدز في مصر –صور