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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي التوترات في المنطقة

12:17 م الإثنين 29 يوليو 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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(وكالات)

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج، لبحث الهجوم الصاروخي الذي وقع على هضبة الجولان وتحمّل إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المسؤولية عنه، وشدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع.

وبحث الجانبان جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان جماعة حزب الله اللبنانية
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