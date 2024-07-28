"مثل كاراباخ".. أردوغان يهدد إسرائيل بالتدخل عسكريًا في الحرب

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه كما تدخلت تركيا في النزاع العسكري الذي وقع بين كل من أرمينيا وأذربيجان على تبعية إقليم "ناجورنو كاراباخ"، وتستطيع فعل ذات الشيء بإسرائيل ولا يوجد أي شيء لا يمكن فعله، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وكانت تركيا انخرطت في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في عام 2020، عبر تزويد الأخيرة بطائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" تركية الصنع، وكذلك تقديم الدعم اللازم من خلال خبراء عسكريين.

وفي وقت سابق من يوليو، الجاري، طالب أردوغان، إسرائيل بالتخلي عن "نيتها في نشر الصراع في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.