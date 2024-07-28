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مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على عيتا الشعب جنوبي لبنان

08:13 م الأحد 28 يوليو 2024

الطيران المسير الإسرائيلي

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وكالات

قالت مراسلة الجزيرة، إن مقاتلات إسرائيلية شنّت عدة غارات على محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف مدينة الخيام في جنوب البلاد.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بدء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لتحديد آلية الرد الإسرائيلي على حزب الله بعد الهجوم على مجدل شمس بالجولان المحتل.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية.

وأضافت الإذاعة، أن من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل، موضحة أن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط.

وتابعت، أن مسؤولون بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا.

مقاتلات إسرائيلية الطيران المسير الإسرائيلي مدينة الخيام جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله مجدل شمس
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