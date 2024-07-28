رئيسة وزراء إيطاليا توقع اتفاقًا اقتصاديًا مع الصين وتسعى إلى علاقة جديدة

بكين - (د ب أ)

وقعت إيطاليا والصين اليوم الأحد اتفاقا مدته ثلاث سنوات للتعاون الاقتصادي، حسبما ذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

وقالت ميلوني خلال زيارتها الرسمية إلى بكين، إنها تهدف إلى استخدام الوثيقة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون مع الصين، لكن لم يتم الكشف عن المحتويات الدقيقة للنص.

كما تحدثت ميلوني عن رغبتها في جعل العلاقات التجارية مع الصين "أكثر عدلا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وفي العام الماضي، ارتفع العجز التجاري لإيطاليا مع الصين إلى أكثر من 40 مليار يورو (43 مليار دولار).

كما انتقدت الخلل في الاستثمار في منتدى اقتصادي في بكين اليوم الأحد.

وقالت: "الاستثمار الصيني في إيطاليا يمثل نحو ثلث الاستثمارات الإيطالية في الصين"، مضيفة أنها تود أن ترى هذه الفجوة تضيق.

ووصلت ميلوني إلى العاصمة الصينية أمس السبت ومن المقرر أن تجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينج لإجراء محادثات غدا الاثنين.

وشابت العلاقات بين إيطاليا والصين مؤخرا خلافات، بعد أن أبلغت ميلوني الصين أن إيطاليا ستنسحب من مشروع البنية التحتية الرئيسي في الصين، مبادرة الحزام والطريق، التي تسعى بكين من خلاله إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول المشاركة معها.

وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى التي انضمت إلى المشروع الجيوسياسي، في عام 2019، في قرار اتخذته الحكومة السابقة في روما.

وقالت إيطاليا إنها ستنسحب لأن الآمال الاقتصادية المرتبطة بالعضوية لم تتحقق.