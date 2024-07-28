مقتل 11 شخصا بسبب أمطار غزيرة بمختلف أنحاء الصين

بكين - (د ب أ)



ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي.سي.تي.بي" صباح أمس السبت أن 11 شخصا على الأقل، قتلوا وأصيب ستة آخرون، في انهيار طيني ناجم عن فيضانات عارمة في إقليم "هونان" وسط الصين.

وذكر التقرير أن انهيارا أرضيا ، ناجما عن أمطار غزيرة اجتاح مبنى سكنيا من طابق واحد، في قرية "يويلين".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن شخصا واحد يعتقد أنه دفن تحت الطمي.

وتجرى جهود إنقاذ.

يشار إلى أن أمطارا غزيرة وفيضانات عارمة تجتاح الصين، لاسيما خلال أشهر الصيف.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في وقت سابق أنها عثرت على جثث ستة أشخاص وستة مصابين آخرين في أعقاب انهيارات طينية ضربت قرية يويلين في مدينة هنجيانج بمقاطعة هونان بوسط الصين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان الإنزلاق الأرضي وقع في حوالي الساعة 8 صباحا اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش )، مما جرف جزءا من منزل سكني في القرية، وكانت هناك مخاوف من تعرض 18 شخصا للدفن تحت الأنقاض.