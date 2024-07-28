بعد انقطاع دام 11 يوما.. بنجلاديش تعتزم إعادة خدمات شبكة الإنترنت

دكا - (د ب ا)

أعلن وزير الدولة في بنجلاديش للاتصالات زنيد أحمد أنه سوف يتم استئناف خدمات شبكة الانترنت منتصف اليوم الأحد، بعد انقطاع دام 11 يوما، وذلك بعدما خففت الحكومة من إجراءات حظر التجوال بعد مظاهرات طلابية مميتة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزير قال إنه سوف يتم منح مستخدمي الانترنت مجانا خدمات شبكة الانترنت للجيل الخامس لمدة 3 أيام.

وأضاف الوزير أن الحكومة قد أغلقت شبكة الانترنت في 17 يوليو الجاري لوقف " نشر الأخبار المزيفة" على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل احتجاجات الطلاب.

وكانت الشركات ومكاتب العمل قد استأنفت جزئيا في بنجلاديش الأربعاء الماضي ، فيما خففت السلطات حظر التجوال لعدة ساعات، بعد مرور أكثر من أسبوع على المظاهرات الطلابية الدموية.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين آلاف المتظاهرين والشرطة عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإضرام النيران في العشرات من المركبات ومقرات الشركات والمؤسسات الحكومية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح نظام الحصص الوظيفية في القطاع الحكومي.

وأصدرت حكومة بنجلاديش الثلاثاء الماضي، أمرا ينص على إعادة توزيع الحصص في الوظائف وفقا لتوجيهات المحكمة العليا. وسيجري وفقا للأمر الجديد تخصيص 93 % من الوظائف الحكومية على أساس الجدارة.

وكانت الحكومة ألغت في عام 2018 نظام الحصص الذي كان يخصص 56% من الوظائف لفئات معينة من بينها أبطال الحرب والنساء والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولكن المحكمة العليا كانت أمرت في يونيو بإعادة الحصة السابقة، مما أدى لنزول الطلاب إلى الشوارع.