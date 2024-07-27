إعلان

BBC

الأعنف منذ سنوات.. صور وفيديوهات ترصد دمار إعصار غايمي في 3 دول

06:16 م السبت 27 يوليه 2024
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (4)
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (1)
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (5)
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (2)
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (6)
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (7)
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (8)
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (3)
  • عرض 9 صورة
    الإعصار غايمي (9)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - سهر عبد الرحيم:

تعرضت كلا من الفلبين والصين وتايوان، لإعصار عنيف ضرب عدة مدن كبرى في الثلاث بلدان، أمس الجمعة، ليكون هو الإعصار الأقوى والأعنف الذي ضرب تلك المدن منذ نحو 8 سنوات.

وأدّى الإعصار غايمي إلى إجلاء نحو 300 ألف شخص وتعليق حركة وسائل النقل في شرق وجنوب الصين، حيث تسبب الجمعة في اضطرابات كبيرة، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وحوّل الإعصار الخميس أيضًا، مجاري مياه في مدينة كاوشيونغ، ثاني كبرى المدن التايوانية بعد تايبيه، إلى أنهار حقيقية.

كما أدى الإعصار غايمي إلى تفاقم تساقط الأمطار الموسمية في الفلبين مسفرا عن فيضانات وانزلاقات تربة تسبّبت بمقتل 20 شخصًا

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن العاصفة أثرت على ما يقرب من 630 ألف شخص في مقاطعة فوجيان الصينية حتى الآن، مع اضطرار نصفهم تقريبًا إلى إعادة توطينهم.

وبدأ إعصار غايمي في دولة الفلبين ثم انتقل إلى جزيرة تايوان وصولًا إلى الصين، وأدى الإعصار إلى تفاقم تساقط الأمطار الموسمية في الفلبين مسفرًا عن فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بمقتل 20 شخصًا.

وغرقت ناقلة تحمل 1.4 مليون لتر من النفط قبالة مانيلا عاصمة الفلبين، يوم الخميس الماضي، حيث سارعت السلطات إلى تفريغ الشحنة وتجنب كارثة بيئية.

ووصل الإعصار إلى اليابسة في البر الرئيسي للصين، مساء الخميس، حيث تراجعت شدته، لكن ما زالت الأمطار تنهمر غزيرة على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد.

وفي شرق البلاد في مقاطعة فوجيان، المواجهة لتايوان، أُجلي أكثر من 290 ألف شخص خوفًا من الفيضانات، عُلق نشاط وسائل النقل والمدارس والأسواق والخدمات العامة في بعض بلدات المقاطعة، وفقًا لوكالة أنباء "الصين الجديدة".

وفي مقاطعة شيجيانغ المجاورة، بالقرب من شنجهاي، أزال سكان وصلت المياه إلى ركبهم دراجات وأشجارًا مُقتلعة من شوارع غمرتها الفيضانات، وفقًا لصور بثها التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في".

وقالت وسائل إعلام رسمية إنه "من المتوقع أيضًا أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على إقليمي جيانغشي و هينان في وسط البلاد".

وفي الجنوب، تعطلت بعض خطوط السكك الحديد في مقاطعة قوانجدونج التي تعد مركز القوة الصناعية الصينية، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 127 مليون نسمة.

في السياق ذاته، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأنه تم إجلاء أكثر من 27 ألف من سكان مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين بأمان استجابة للإعصار غايمي، حتى الساعة 7 صباح اليوم السبت.

إعصار غايمي

وتشهد الصين صيفًا من الطقس القاسي، مع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء الشرق والجنوب، حيث عانى الكثير من الشمال من موجات حر متتالية.

وتعد الصين أكبر منتج لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، والتزمت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد عوامل الاحترار المناخي، اعتبارا من العام 2030، والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات بحلول العام 2060.

الفلبين الإعصار غايمي الصين تايوان فيضانات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أساقفة فرنسيون: المسيحيون يتعرضون للسخرية في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

إعلان

إعلان

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهريّة ٢٠٢٤
لحظة بلحظة.. منتخب مصر الأوليمبي ضد أوزباكستان في أولمبياد باريس 2024