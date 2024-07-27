الأعنف منذ سنوات.. صور وفيديوهات ترصد دمار إعصار غايمي في 3 دول

كتلة حمراء في السماء.. ما نعرفه عن انفجار تل أبيب الضخم

كتبت - سهر عبد الرحيم:

تعرضت كلا من الفلبين والصين وتايوان، لإعصار عنيف ضرب عدة مدن كبرى في الثلاث بلدان، أمس الجمعة، ليكون هو الإعصار الأقوى والأعنف الذي ضرب تلك المدن منذ نحو 8 سنوات.

وأدّى الإعصار غايمي إلى إجلاء نحو 300 ألف شخص وتعليق حركة وسائل النقل في شرق وجنوب الصين، حيث تسبب الجمعة في اضطرابات كبيرة، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

إجلاء نحو 300 ألف شخص في الصين جرّاء الإعصار "غايمي "



تسبب الإعصار "غايمي " في إجلاء نحو 300 ألف شخص وتعليق حركة وسائل النقل في شرق وجنوب الصين، حيث أحدث اضطرابات كبيرة، وفقًا لوسائل إعلام رسمية صينية.



و أسفر الإعصار عن مصرع خمسة أشخاص في جزيرة تايوان المجاورة، ويعد أعنف إعصار… pic.twitter.com/7rqgD6ltsY — مركز الأخبار (@omantvnews) July 26, 2024

وحوّل الإعصار الخميس أيضًا، مجاري مياه في مدينة كاوشيونغ، ثاني كبرى المدن التايوانية بعد تايبيه، إلى أنهار حقيقية.

كما أدى الإعصار غايمي إلى تفاقم تساقط الأمطار الموسمية في الفلبين مسفرا عن فيضانات وانزلاقات تربة تسبّبت بمقتل 20 شخصًا

- الإعصار غايمي يشل العاصمة الفلبينية مانيلا -

غمرت الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار غايمي العاصمة الفلبينية مانيلا والمدن المجاورة. وعلى الرغم من أن الإعصار لم يصل إلى اليابسة لكنه زاد من شدة الأمطار الموسمية.



السلطات أغلقت المدارس والمكاتب وألغت الرحلات الجوية، وأعلنت حالة… pic.twitter.com/Ll8Qryu0A7 — The Disaster - الكارثة (@the_disasterrrr) July 24, 2024

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن العاصفة أثرت على ما يقرب من 630 ألف شخص في مقاطعة فوجيان الصينية حتى الآن، مع اضطرار نصفهم تقريبًا إلى إعادة توطينهم.

وبدأ إعصار غايمي في دولة الفلبين ثم انتقل إلى جزيرة تايوان وصولًا إلى الصين، وأدى الإعصار إلى تفاقم تساقط الأمطار الموسمية في الفلبين مسفرًا عن فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بمقتل 20 شخصًا.

إعصار «غايمي» يتسبب:

📍بمقتل 30 شخصا

📍إصابة ما لا يقل عن 279 آخرين في حوادث في الفلبين وتايوان

📍غرق ناقلة نفط في مانيلا

📍غرق سفينة شحن في كاوهسيونج التايوانية

📍إلغاء 400 رحلة جوية دولية وداخلية

📍توقف القطارات

⬅️كما اجتاح غايمي #فوجيان بالصين خلال هذا المساء مخلفا أضرار جسيمه pic.twitter.com/YPFMzamqBK — Gamal Dobahi جمال الدوبحي (@dobahi) July 25, 2024

وغرقت ناقلة تحمل 1.4 مليون لتر من النفط قبالة مانيلا عاصمة الفلبين، يوم الخميس الماضي، حيث سارعت السلطات إلى تفريغ الشحنة وتجنب كارثة بيئية.

ووصل الإعصار إلى اليابسة في البر الرئيسي للصين، مساء الخميس، حيث تراجعت شدته، لكن ما زالت الأمطار تنهمر غزيرة على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد.

عندما تكون هناك تحذيرات من إعصار مداري، من الأسلم تجنب البقاء في الخارج حتى إنتهاء تأثيرات الحالة..



هذا ما حدث خلال تأثيرات إعصار غايمي في تايوان ❗️🇹🇼 pic.twitter.com/9ntJXQFK10 — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) July 26, 2024

وفي شرق البلاد في مقاطعة فوجيان، المواجهة لتايوان، أُجلي أكثر من 290 ألف شخص خوفًا من الفيضانات، عُلق نشاط وسائل النقل والمدارس والأسواق والخدمات العامة في بعض بلدات المقاطعة، وفقًا لوكالة أنباء "الصين الجديدة".

وفي مقاطعة شيجيانغ المجاورة، بالقرب من شنجهاي، أزال سكان وصلت المياه إلى ركبهم دراجات وأشجارًا مُقتلعة من شوارع غمرتها الفيضانات، وفقًا لصور بثها التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في".

اعصار غايمي يظهر قوتة في هوالين تايوان pic.twitter.com/YIvXkmtiUN — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) July 24, 2024

وقالت وسائل إعلام رسمية إنه "من المتوقع أيضًا أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على إقليمي جيانغشي و هينان في وسط البلاد".

مشهد خطير من جنوب تايوان حيث يجتاح اعصار غايمي المنطقة ، وقعت عليهم صفائح الالمونيوم فأغمي على احدهم ‼️

Kaohsiung- Taiwan 🇹🇼

pic.twitter.com/lz65iZwDfm — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 25, 2024

وفي الجنوب، تعطلت بعض خطوط السكك الحديد في مقاطعة قوانجدونج التي تعد مركز القوة الصناعية الصينية، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 127 مليون نسمة.

في السياق ذاته، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأنه تم إجلاء أكثر من 27 ألف من سكان مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين بأمان استجابة للإعصار غايمي، حتى الساعة 7 صباح اليوم السبت.

وتشهد الصين صيفًا من الطقس القاسي، مع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء الشرق والجنوب، حيث عانى الكثير من الشمال من موجات حر متتالية.

وتعد الصين أكبر منتج لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، والتزمت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد عوامل الاحترار المناخي، اعتبارا من العام 2030، والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات بحلول العام 2060.