لاوس والهند توقعات مذكرات تفاهم خلال زيارة لوزير الخارجية الهندي

فيينتيان (لاوس) - (د ب أ)

عقد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار اليوم السبت اجتماعا مع وزير خارجية لاوس، ساليومكساي كوماسي تم فيه تبادل مذكرات التفاهم في 10 مشروعات سريعة التأثير في لاوس وبشأن مشاركة حلول رقمية ناجحة، حسبما ذكرت وكالة (برس ترست أوف إنديا) الهندية.

ويزور وزير الخارجية الهندي فيينتيان، عاصمة لاوس، للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان).

وكتب جايشانكار عبر منصة إكس: "اجتماع جيد مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ساليومكساي كوماسي في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. أشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".