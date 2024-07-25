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BBC

عائلات الأسرى المحتجزين يطالبون بلقاء فريق التفاوض الإسرائيلي

11:54 ص الخميس 25 يوليه 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، اليوم الخميس، بلقاء طاقم التفاوض الإسرائيلي المعني بصفقة إعادة ذويهم بشكل عاجل وذلك بعد تأجيل توجه فريق التفاوض إلى الدوحة.


وقالت هيئة عائلات الأسرى، إنها لديها أزمة ثقة تجاه الحكومة الإسرائيلية، وتحتاج إلى توضيحات.


واتهمت هيئة عائلات الأسرى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتباع أسلوب المماطلة في مسألة الصفقة، قائلين إن السياسة المتبعة تخريب متعمد لاحتمالات إعادة الأسرى.

ويحاول نتنياهو التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، والتي يلتقي خلالها بالإدارة والرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التوصل إلى حل بشأن إعادة المحتجزين.

نتنياهو قطاع غزة فريق التفاوض الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية
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