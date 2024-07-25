بيلوسي: خطاب نتنياهو أسوأ خطاب لشخصية أجنبية بالكونجرس

وكالات

قالت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونجرس.

ولفتت إلى أن عائلات الأسرى تطالب بصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة أبنائها ونأمل أن يخصص نتنياهو وقته لتحقيق ذلك.

وكانت بيلوسي قد انضمت إلى عشرات المشرعين الذين يخططون لمقاطعة الخطاب المشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونجرس يوم الأربعاء.

وتتزايد قائمة المشرعين الذين يقاطعون الخطاب، كما قال أحد الجمهوريين قال إنه لن يحضر. حسب موقع "أكسيوس".

وقال النائب توماس ماسي (الجمهوري عن ولاية كنتاكي)، في منشور على موقع اكس: "الغرض من جعل نتنياهو يخاطب الكونجرس هو تعزيز مكانته السياسية في إسرائيل".

وأضاف: "لا أشعر بأنني داعم لذلك لن أحضر".