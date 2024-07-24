حماس: نتنياهو ألقى خطاب المهزوم أمام الكونجرس

وكالات

قالت الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جهاد طه، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس مسرحية استعراضية لتبرير مجازره ضد المدنيين.

وأضاف الناطق باسم حماس، أن نتنياهو ألقى خطاب المهزوم أمام الكونجرس بعد أكثر من 9 أشهر من صمود المقاومة.

وأشاد بالاحتجاجات والتظاهرات التي رافقت خطاب نتنياهو التي دعا خلالها المشاركون لوقف العدوان ومسلسل المجازر.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مناصرين للقضية الفلسطينية ومعارضين للحرب على غزة تمكنوا من اقتحام الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة، وقاموا بنثر كمية من الحشرات والزواحف وتشغيل أصوات إنذار.