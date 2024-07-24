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BBC

أول تعليق من البيت الأبيض على الاحتجاجات التي رافقت خطاب نتنياهو بالكونجرس

11:29 م الأربعاء 24 يوليو 2024

البيت الأبيض

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وكالات

بعد تأخير لعدة ساعات، بدأ مؤتمر البيت الأبيض اليوم، وواجهت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير على الفور أسئلة حول الاحتجاجات في جميع أنحاء المدينة في واشنطن.

بينما قالت جان بيير إن البيت الأبيض - والرئيس بايدن يحترمان حق جميع الأمريكيين في الاحتجاج السلمي، لكنها أكدت على أنهم يدينون أي شكل من أشكال الاحتجاج العنيف أو تدمير الممتلكات.

وقالت عن الاحتجاجات التي رافقت زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لواشنطن: "نتفهم أن هذه لحظة مؤلمة للعديد والعديد من المجتمعات"

لكنها حسب ما نشرته بي بي سي، فإنها رفضت التعليق على أي موقف أمني متزايد في البيت الأبيض قبل زيارة نتنياهو غدًا، وأحالت أي أسئلة ذات صلة إلى الخدمة السرية.

كما تناولت حقيقة أن نائبة الرئيس كامالا هاريس لم تكن في مبنى الكابيتول هيل، قائلة: "لقد كانت شريكًا مهمًا في ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وفي ضمان صفقة الأسرى".

ومن المتوقع أيضا أن تلتقي هاريس مع نتنياهو غدا.

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