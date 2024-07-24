بعد خطابه في الكونجرس.. نائبة أمريكية: نتنياهو مجرم حرب ولن يقف عند أي حد

وكالات

قالت النائبة الديمقراطية داليا راميريز للجزيرة: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب ولن يقف عند أي حد لتحقيق أجندته الشخصية.

وأضافت أن خطاب نتنياهو كان خطابا منافقا في هجومه على المتظاهرين، موضحة أنها خاب ظنها في أعضاء الكونجرس الذين صفقوا لشخص يقتل الإنسانية بغزة.

ولفتت إلى أنه يجب ألا تمول أمريكا نتنياهو بدولار واحد لأنه يدفع لحرب إقليمية، فهو مسؤول عن استشهاد آلاف الفلسطينيين والأسرى برفضه وقف الحرب.

وأوضحت أن مكان نتنياهو هو السجن وليس إلقاء كلمة أمام الكونجرس، حيث إن العديد من أعضاء الكونجرس رفضوا حضور خطاب نتنياهو.

وتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحديث عن مفاوضات وقت إطلاق النار في غزة، خلال خطابه الذي ألقاه بالكونجرس اليوم الأربعاء.

وتحدث نتنياهو، للمرة الرابعة أمام الكونجرس الأمريكي، وقال إن الحرب في غزة ستنتهي غدًا في حال استسلمت حماس ونزعت سلاحها وأعادت كل الأسرى الإسرائيليين لديها.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتدمير قدرات حماس مضيفًا أن بلاده لن ترضى بأقل من انتصار كامل في الحرب، وبعد هزيمة حماس ستكون هناك غزة جديدة.