نتنياهو لأمريكا: أعطونا الأسلحة بسرعة لإنجاز المهمة

وكالات

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الولايات المتحدة على تسريع المساعدات العسكرية لإسرائيل مع استمرار الحرب في غزة، قائلا: " أعطونا الأسلحة بسرعة لإنجاز المهمة".

وقال نتنياهو خلال خطابه أمام الكونجرس إن: "المساعدات العسكرية الأمريكية سريعة التتبع يمكن أن تسرع بشكل كبير من إنهاء الحرب في غزة، وتساعد في منع حرب أوسع في الشرق الأوسط".

وأشار نتنياهو إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل للولايات المتحدة للمساعدة خلال الحرب العالمية الثانية : "أعطنا الأدوات، وسننهي المهمة".