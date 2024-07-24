"القاهرة الاخبارية": انفجار بأحد خزانات النفط في ميناء الحديدة اليمني واندلاع حرائق هائلة



عدن-(أش أ):

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء أمس الثلاثاء، بانفجار بأحد خزانات النفط في ميناء الحديدة اليمني واندلاع حرائق هائلة.

وأوضحت القناة أن هناك مخاوف من اتساع النيران إلى خزان الغاز المتواجد قرب الحرائق.. مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق.

ويعد ميناء الحديدة شريان الحياة الحيوي ونقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية إلى اليمن الذي يعتمد أكثر من نصف سكانه على المساعدات الإنسانية، وتعتبر الأمم المتحدة أن "أي تأثير على هذه البنية التحتية يعرض للخطر دخول السلع الأساسية ويعيق جهود الإغاثة".

يأتي هذا بعد أن قامت طائرات إسرائيلية حربية بتوجيه ضربة إلى ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالميناء اليمني.