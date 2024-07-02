إخلاء مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس بعد أوامر إسرائيلية

وكالات

قالت مصادر طبية، إنه تم إخلاء مستشفى غزة الأوروبي جنوبي خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة.

وأضافت المصادر، أنه تم إخلاء طارئ للمرضى والنازحين في مستشفى غزة الأوروبي جنوبي خان يونس، مشيرة إلى إزالة خيام النازحين من المستشفى الأوروبي والطواقم الطبية تنقل الأجهزة الضرورية لمستشفى ناصر.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن المستوى السياسي يوافق على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب خلال الشهر الحالي.

وأضافت هيئة البث، أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب، موضحة أن المرحلة الثالثة تشمل البقاء في محوري نيتساريم وفيلادلفيا للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".