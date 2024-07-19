الحكومة الألمانية: لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى هجوم إلكتروني وراء الخلل التقني

الحكومة الألمانية لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى هجو

برلين- (د ب أ)

قالت الحكومة الألمانية إنها لا تجد حتى الآن ما يشير إلى أن أعطال الأنظمة الحاسوبية التي أثرت على بلدان في جميع أنحاء العالم هي نتاج لهجوم إلكتروني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين اليوم الجمعة: "وفقا للمعلومات الحالية من تصريحات الشركات المتضررة، لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم إلكتروني".

وقال المتحدث إن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات على اتصال بجميع الجهات المعنية ويراقب التطورات.

وذكر المتحدث أن الأعطال طالت شركات في ألمانيا، بما في ذلك مشغلي بنية تحتية حيوية، دون أن يذكر تفاصيل.

وتدرج ألمانيا تحت مشغلي البنية التحتية الحيوية موردي الطاقة، والنقل والمرور، والإدارات العامة، والمستشفيات، ومياه الشرب، والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها.

وقال المتحدث إن سبب الأعطال كان على ما يبدو تحديثا خاطئا لبرنامج أمن تكنولوجيا المعلومات "فالكون" من شركة "كرودسترايك". ويُستخدم هذا البرنامج من قبل العديد من خدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى، ما أدى بدوره إلى تعطلها.

ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات، أبلغت الشركة المصنعة لبرنامج "فالكون" عن "إجراء بديل" يجب تنفيذه من قبل المتضررين. وأعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أيضا عن وجود خطأ في خدمتها السحابية "أزور"، والذي كان له أيضا تأثيرات في جميع أنحاء العالم.

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