الأمن السيبراني الفرنسي يكشف حقيقة وجود هجوم إلكتروني تسبب في العطل العالمي

وكالات

كشفت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية، منذ قليل، حقيقة وجود هجوم إلكتروني، تسبب في العطل التقني العالمي.

وقالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية إنه لا دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي هجوم إلكتروني.

وتسبب انقطاع كبير في خدمات الحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت في إلغاء وتأخير رحلات جوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول، حيث أثر الانقطاع على العديد من شركات الطيران وأدى إلى تعطيل عمليات الطيران.

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