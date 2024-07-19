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تأخيرات وإلغاءات بسبب قيود متعلقة بهبوط الطائرات في مطار زيورخ بسويسرا

01:33 م الجمعة 19 يوليه 2024

تأخيرات وإلغاءات بسبب قيود متعلقة بهبوط الطائرات ف

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جنيف- (د ب أ)

تعرض مطار زيورخ بسويسرا لانقطاع في أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم اليوم الجمعة، مما أدى إلى العديد من التأخيرات وتأجيل الرحلات.

وذكر المطار أنه سيفرض قيودا على عمليات الهبوط، على الرغم من أن الرحلات المتجهة إلى زيورخ، التي أقلعت بالفعل لا يزال من الممكن أن تهبط. وأبلغت العديد من شركات الطيران عن حدوث تأخيرات مع إجراء تسجيل الوصول يدويا في بعض الحالات.

وأوصى المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة حالة رحلاتهم.

تتسبب مشكلات حاسوبية في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

وفي ألمانيا، اضطر مطارا برلين وهامبورج - من بين مطارات أخرى - إلى إيقاف حركة الطيران مؤقتا مع بداية موسم العطلات.

ووفقا لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات إلى جانب حركة الطيران في بلدان أخرى.

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