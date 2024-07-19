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الإمارات تعلن تأثرها بالخلل التقني العالمي

01:04 م الجمعة 19 يوليو 2024

الامارات

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وكالات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات حدوث خلل فني في تحديث برمجيات CrowdStrike، ما يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات.

وقال بيان هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات: نعلمكم بوجود خلل فني في تحديث برمجيات CrowdStrike والذي قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها.

وأضاف البيان: ننصح مستخدمي البرنامج بالتريث وعدم إجراء أي عمليات تحديث أو تحميل لبرمجيات CrowdStrike لحين حل الخلل، وتدرا تتابع الموقف عن كثب وسنوافيكم بأية تحديثات فور ورودها.

يشار إلى أن خلل تقني ضرب أحد خوادم شركة كراود سترايك، ما أثر على حركة العمل بالعديد من المطارات حول العالم، حيث يعتقد أنه هجوم سيبراني استهدف العالم خلال الساعات الماضية.

وقالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.

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