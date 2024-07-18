قبل أيام من الأولمبياد.. هجوم بسكين في فرنسا ومقتل المهاجم

وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: أصيب شرطي في هجوم بسكين في محيط جادة الشانزليزيه.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، أن شخصًا قتل برصاص الشرطة في محيط جادة الشانزيليزيه بعد أن تسبب في إصابة شرطي بسكين.

وفي الإثنين الماضي،أُصيب جندي من قوات عملية "سونتينال" الفرنسية بجروح، في هجوم بسكين، في إحدى محطات القطار بالدائرة العاشرة وسط شرق العاصمة باريس، حسبما أفاد مصدر بالشرطة.

وأضاف المصدر أن جنديًا من قوات عملية "سونتينال" –وهي عملية مخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في أنحاء البلاد– تعرض لهجوم بسكين في محطة قطار "جار دو لاست" بالدائرة العاشرة بباريس، وتم نقله إلى المستشفى بعدما أُصيب في كتفه بجروح خطيرة.

وتم القبض على المشتبه به على الفور، ووفقًا للتحقيقات الأولية فهو فرنسي الجنسية يبلغ من العمر 40 عامًا ومعروف باضطرابات نفسية خطيرة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي –في تغريدة على منصة "إكس"– أن الجندي وقع ضحية هجوم بسكين بينما كان يقوم بدورية في محطة قطار "جار دو لاست"، مؤكدًا أنه تم إيقاف منفذ الهجوم.

من جانبه، أعرب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن تضامنه مع الجندي المصاب، مؤكدًا دعمه وامتنانه للقوات المسلحة التي تشارك في ضمان أمن الفرنسيين.