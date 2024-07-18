زيلينسكي يدعو الغرب إلى إسقاط الصواريخ الروسية كما حدث خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل

كييف / موسكو/ لندن- (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى إسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية بشكل مباشر فوق أوكرانيا كما حدث خلال الهجوم الضخم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في أبريل.

وقال زيلينسكي أمام قمة المجموعة السياسية الأوروبية في قصر بلينهايم بالقرب من أكسفورد اليوم الخميس: "يجب أن تكون هناك إرادة جماعية لإسقاط الصواريخ والمسيرات الروسية مثلما حدث مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية".

وذكر زيلينسكي أن الصواريخ والطائرات المسيرة ليست حاملة لسيادة الدولة، وأضاف "يجب اتخاذ هذه الخطوات"، مشيرا إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبولندا بالاسم.

وخاطب زيلينسكي القادة بشكل مباشر قائلا: "بسالتكم يمكن أن تكون عاملا حاسما لتحقيق السلام".

لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج رفض هذا الاقتراح. وقال ستولتنبرج الأسبوع الماضي: "لن نصبح طرفا في الصراع. ولهذا السبب ندعم أوكرانيا في تدمير الطائرات الروسية، لكن حلف شمال الأطلسي لن يشارك بشكل مباشر."

ودعا زيلينسكي في خطابه، أمام القمة، إلى استخدام أوسع للأسلحة الغربية، مشيرا إلى دورها في وقف تقدم روسي في منطقة خاركيف في مايو.

وقال زيلينسكي: "كلما كان دفاعنا الجوي أكثر فعالية، كلما أصبح بوتين أكثر عجزا، وكلما قلت القيود علينا بخصوص استخدام الأسلحة الفعالة، كلما زاد سعى روسيا للسلام."

وأعرب زيلينسكي أيضا عن معارضته الشديدة للتصرفات الأحادية مثل تلك التي قام بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للبحث عن حل سلمي للغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في أكسفورد : "لقد حافظنا على الوحدة في أوروبا ونعمل معا مما يعني أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين فشل في هدفه الرئيسي: لقد فشل في خلق انقسام في أوروبا."

وأضاف زيلينسكي: "قد يحاول التقرب منك أو الذهاب إلى بعض شركائك بشكل فردي، محاولا إغراءك أو الضغط عليك، أو ابتزازك حتى يخون أحدكم الباقي، مما يضعف وحدتنا."

وتابع زيلينسكي قائلا: "وإذا أراد شخص ما القيام ببعض الزيارات إلى عاصمة الحرب للتحدث وربما الوعد بشيء ضد مصالحنا المشتركة أو على حساب أوكرانيا أو دول أخرى، فلماذا يجب علينا أن نأخذ هذا الشخص في الاعتبار؟".

وكان أوربان قد قام مؤخرا بزيارة إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون استشارة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو كييف.

وأراد رئيس الوزراء المجري، بحسب تصريحاته، استكشاف سبل إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا الدائرة منذ فبراير 2022.

وزار أوربان كييف أيضا ، قبل زيارته لموسكو، وتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الصينية بكين، ثم إلى الولايات المتحدة لزيارة المرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وقد قوبلت تحركاته تلك، التي وصفها بأنها "مهمة السلام"، بإدانة واسعة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.