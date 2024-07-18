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البرلمان الأوروبي ينتخب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية

04:50 م الخميس 18 يوليو 2024

البرلمان الأوروبي

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ستراسبورج - (د ب أ)

انتخب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أورسولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية.

ونالت فون دير لاين تأييد 401 صوتا، وكانت بحاجة للحصول على أغلبية 361 صوتا على الأقل في البرلمان المؤلف من 720 مقعدا كي تفوز بولاية جديدة، في الاقتراع السري.

واعتمدت فون دير لاين، وهي أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية، في برنامجها الانتخابي على سجلها في إدارة الأزمات فيما يتعلق بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وجائحة كوفيد-19.

البرلمان الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية ستراسبورج
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