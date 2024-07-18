الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن حل الدولتين

(وكالات)

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية يؤكد على أنه لن يكون هناك سلام ولا أمن لأحد دون إقامة دولة فلسطين وفق الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تهتم بتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًا أن ذلك الأمن والسلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وفي وقت سابق اليوم، تبنى الكنيست الإسرائيلي، قرارًا يرفض الاعتراف بحل الدولتين ووجود دولة فلسطينية لما يعنيه ذلك من تمثيل تهديد لدولة وأمن إسرائيل.