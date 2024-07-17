المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: على إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لتوصيل المساعدات لغزة

وكالات

قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وقطر ومصر وشركاؤها يعملون بلا كلل من أجل صفقة حول غزة.

وأشارت جرينفيلد إلى أنه من الضروري توفير الدعم للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لتوصيل المساعدات إلى القطاع.

وأكد جرينفيلد أنه ما زالت هناك فجوات للتوصل إلى صفقة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق في ذلك مع قطر ومصر.

ودعت جرينفيلد حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستجابة لطلبات المنظمات الإنسانية وتخطي العراقيل، مضيفة "نأمل في أن يؤدي اتفاق حول غزة إلى تخفيف التوتر حول الخط الأزرق في لبنان".

وأشارت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إلى أن حزب الله في لبنان ليس المجموعة الوحيدة التي تدعمها إيران فالحوثيون أيضا يزعزعون الأمن.

وشددت جرينفيلد على ضرورة الوفاء بالاحتياجات الأكثر إلحاحا بالنسبة لسكان قطاع غزة.