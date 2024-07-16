فرنسا.. الرئيس ماكرون يقبل استقالة رئيس الحكومة ويكلفه بتصريف الأعمال

وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الثلااثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة حكومة جابرييل أتال، مشيرة إلى أنه كلفه بتسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة.

وتقدم أتال رسميا باستقالته، مساء الثلاثاء، للرئيس ماكرون، غير أنه تم تكليفه بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، في ظل استضافة فرنسا دورة الألعاب الأولمبية خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لقصر الإليزيه.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، إلى أنه "حتى تنتهي تلك الفترة بأسرع ما يمكن، ينبغي على القوى الجمهورية العمل سويا للوصول إلى ائتلاف".

وفي وقت سابق من اليوم كشف ماكرون عن نيته، قبول استقالة رئيس الوزراء جابرييل أتال خلال اجتماع بمجلس الوزراء.

ويأتي القرار الأخير على ضوء، فشل الكتلة اليسارية في التوافق على اختيار اسم لرئيس وزراء الجديد.