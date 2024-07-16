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تركيا مستاءة من استهداف إسرائيل مستشفى الصداقة في غزة

02:16 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

وزارة الخارجية التركية

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أنقرة - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية التركية عن استيائها الشديد إزاء استهداف إسرائيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها مساء يوم الاثنين، إن "الأضرار التي ألحقتها القوات الإسرائيلية بالمستشفى واستخدامه قاعدة عسكرية، تعتبر جزءا من سياسة إسرائيل الممنهجة التي تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "الصور التي تداولها الإعلام الفلسطيني وتُظهر تواجد مجموعة من الجنود الإسرائيليين أمام المستشفى، تعد دليلا جديدا على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني هو المركز الوحيد الذي يقدم خدمات طبية لمرضى السرطان في قطاع غزة".

وأكد البيان أن "تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل محاسبة المسؤولين عن استهداف المرافق الصحية في قطاع غزة أمام المحاكم الدولية".

وزارة الخارجية التركية أنقرة إسرائيل مستشفى الصداقة غزة فلسطين
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