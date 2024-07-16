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عاصفة مدمرة تودي بحياة 40 شخصا في شرق أفغانستان

12:32 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

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إسلام آباد - (د ب ا)

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية هبوب عاصفة قوية على إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان أمس الاثنين، مما أودي بحياة نحو 40 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 347 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة شارافات زمان إنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وضربت العاصمة، التي صاحبتها أمطار غزيرة، مناطق جلال آباد وسورخ رود وباتي كوت وبيهسود.

وقال مسؤولون محليون إن أضرارا واسعة النطاق لحقت بالمنازل، حيث أفادت تقارير بأن أسرة مؤلفة من 11 فردا دفنوا تحت الأنقاض في حادثة بمنطقة سورخ رود.

وتسعى الوكالات الحكومية لتنسيق جهود الإنقاذ وتوفير المساعدات. وتم عقد اجتماعات طارئة مع منظمات المساعدات لطلب مساعدات إضافية.

ولم تسفر القوة التدميرية للعاصفة عن وقوع قتلى فقط، ولكنها ضربت البنية التحتية للمنطقة، حيث أطاحت بنحو 50 عمود كهرباء، مما أدى لانقطاع الكهرباء في عدة مناطق. كما تحدثت تقارير محلية عن تعرض أشجار ومحاصيل وأنظمة اتصالات ومشاريع بنية تحتية للضرر.

ويشار إلى أن أفغانستان عرضة لأحوال الطقس الحادة مثل الفيضانات والجفاف. ويلقى الخبراء باللوم على أزمة المناخ.

إسلام آباد أفغانستان إقليم نانجارهار وزارة الصحة الأفغانية
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