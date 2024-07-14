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الجيش الأمريكي: دمرنا مسيرة وزورقا للحوثيين في البحر الأحمر

11:48 م الأحد 14 يوليه 2024

البحر الأحمر

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وكالات

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنها دمرت طائرة مسيرة وزورقا للحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة الوسطى في بيان أنها نجحت كذلك في تدمير مسيرة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن.

كان العميد يحيى سريع الناطق العسكري لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة إيلات بفلسطين المحتلة بطائرات مسيرات، رداً على مجزرة مواصي خان يونس.

وقال العميد: "استهدفنا السفينة الإسرائيلية MSC UNIFIC في خليج عدن بصواريخ باليستية ومسيرات"، موضحا أن اليمن مستعد بشكل كامل لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع أية جهة عربية أو إسلامية مناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم".

وتابع يحيى سريع: "نجددُ الدعوة لكل الجيوشِ العربية والإسلامية إلى تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعبِ الفلسطيني".

الحوثيون البحر الأحمر الجيش الأمريكي
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