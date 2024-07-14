الاحتلال يؤكد مقتل رافع سلامة دون التطرق لمصير قائد القسام محمد الضيف

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، استشهاد قائد لواء خانيونس التابع لحركة حماس رافع سلامة، في قصف استهدف حي المواصي بخان يونس أمس السبت.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الاعتقاد بمقتل رئيس الجناح العسكري لحماس محمد الضيف يتزايد فيما يحاول جيش الاحتلال التحقق من ذلك.

وذكرت القناة العبرية، أن سلامة كان من بين المخططين لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، بعد انضم إلى حماس في مطلع التسعينات وعُيّن في لواء خان يونس تحت قياد ة محمد السنوار شقيق يحيى السنوار.