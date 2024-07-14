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BBC

بعد إصابة 4 مستوطنين.. شرطة الاحتلال: عملية الرملة كانت مزدوجة بين دهس وإطلاق نار

04:05 م الأحد 14 يوليه 2024

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن العملية التي استهدفت عدد من المستوطنين قرب الرملة كانت مزدوجة بين دهس وإطلاق نار.

ونقلت القناة الـ12 العبرية، عن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قوله إن الحدث قرب الرملة كان عبارة عن عملية مزدوجة شملت دهسا وإطلاق نار.

وأُصيب 4 إسرائيليين، خلال العملية التي وقعت قرب معسكر تسريفين التابع للجيش الإسرائيلي.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن المصابين في العملية التي وقعت قرب مدينة الرملة بينهم إصابتان في حالة حرجة.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة مستوطنين إطلاق نار
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