البيت الأبيض: أطلعنا بايدن عن حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لترامب

صورة من حادث إطلاق النار على ترامب

كتب- محمد فتحي:

أكد البيت الأبيض، أنه أطلع الرئيس الأمريكي "بايدن" عن حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لـ"ترامب"، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف البيت الأبيض: "بايدن حصل على إحاطة مبدئية عن حادث ترامب".

ووثقت صورة اصطحاب جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب والدماء تسيل من جانب وجهه.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء الجمعة، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، وفقا لروسيا اليوم.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط.

ورافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه، ثم لوح ترامب بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.