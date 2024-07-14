إعلان

BBC

البيت الأبيض: أطلعنا بايدن عن حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لترامب

02:17 ص الأحد 14 يوليه 2024

صورة من حادث إطلاق النار على ترامب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

أكد البيت الأبيض، أنه أطلع الرئيس الأمريكي "بايدن" عن حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لـ"ترامب"، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف البيت الأبيض: "بايدن حصل على إحاطة مبدئية عن حادث ترامب".

ووثقت صورة اصطحاب جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب والدماء تسيل من جانب وجهه.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء الجمعة، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، وفقا لروسيا اليوم.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط.

ورافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه، ثم لوح ترامب بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.

ترامب البيت الأبيض بايدين بايدن أمريكا الانتخابات الأمريكية إطلاق نار على ترامب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أنا بخير.. أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في تجمع انتخابي

إعلان

إعلان

اللجنة الأولمبية تصدر قراراً رسمياً بشأن موقف شهد سعيد من المشاركة في الأولمبياد
على عهدة الحكومة الجديدة.. تعرف على موعد انتهاء قطع الكهرباء نهائيًا
طقس الأحد.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وارتفاع الأمواج ورياح بهذه المناطق
حتى تظهر إسرائيل جدّيتها.. رويترز: توقف محادثات التهدئة بشأن غزة