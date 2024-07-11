حزب الله اللبناني يستهدف مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في ‌‏مستعمرة شتولا الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان له أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس، مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في ‌‏مستعمرة شتولا الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، رداً على ‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية وخصوصًا في بلدتي الجبين و راميا، ‏وأصابوهما بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما ‏ووقوع من ‏بداخلهما بين قتيل وجريح.‏

‏ ‏وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس، المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية، ردًا على القصف ‌‏والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، واستهدفوا التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع لمالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. واستهدفوا ظهر اليوم الخميس، تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

واستهدفوا كذلك بعد ظهر اليوم، التجهيزات ‏التجسسية ‏المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم عدة غارات استهدفت أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان. وأدى القصف إلى نشوب حرائق في الأراضي الحرجية وبساتين الزيتون القريبة ، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجر اليوم، أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا والضهيرة وعيتا الشعب وجبل اللبونة في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.