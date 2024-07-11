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BBC

الجارديان: الأسلحة الإسرائيلية مصممة لزيادة عدد الضحايا بغزة

04:34 م الخميس 11 يوليو 2024

الأسلحة الإسرائيلية

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وكالات

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن أطباء أجانب عملوا بغزة ومنظمة العفو الدولية قولهم، إن الأسلحة الإسرائيلية المصممة لرش الشظايا تسببت بإصابات مروعة للمدنيين.

وأضاف الأطباء، أن شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات البتر بشكل مثير للقلق، موضحين أن الأسلحة الإسرائيلية مصممة لزيادة عدد الضحايا إلى أقصى حد.

وتساءل الأطباء عن سبب إطلاق هذه الأسلحة على مناطق مكتظة بالمدنيين.

كانت وكالة أنباء "رويترز" نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، قوله إنه ناقش مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك مسألة التقدم الذي تم إحرازه بشأن اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.

وقال جالانت، إنه بحث مع المبعوث الأمريكي إيصال ذخائر مهمة إلى إسرائيل، مضيفًا أنه سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في غضون أيام، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، وصول وفد المفاوضات الإسرائيلي، إلى قطاع غزة عقب جولته في الدوحة من أجل مناقشة مسألة إعادة الأسرى مع الوسطاء وحركة حماس.

الأسلحة الإسرائيلية الضحايا بغزة رش الشظايا طوفان الأقصى
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