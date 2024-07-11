أمَر بأن تشرق الشمس.. مسؤول فرنسي يوجّه بالتواصل مع السماء لإنهاء الطقس السيئ

وكالات

طالب رئيس بلدة فرنسية يُسمى دانييل ماريير، رجال الدين ببدء "اتصالات ذات أولوية قصوى مع السماء"، لطلب المساعدة في إنهاء موجة غير اعتيادية من الطقس اجتاحت قريته.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أمر رئيس قرية كولونس الصغيرة في منطقة نورماندي الفرنسية، بأن تشرق الشمس، بعد أن أثارت الأمطار الغزيرة غضبه، قائلا "أنا لم أشهد طقسا مثل هذا من قبل في يوليو".

وتابع: "بالأمس كانت الأمطار تتساقط.. وكانت السماء ملبدة بالغيوم، واضطررت إلى تشغيل الأضواء داخل المنزل صباحا".

وأصدر حاكم القرية التي تضم 227 نسمة، أمس الأول الثلاثاء، أمرا "بموجب هذا الأمر.. في أشهر أغسطس وسبتمبر ولم لا في أكتوبر، يجب أن يتوقف المطر وتحل محله شمس مشرقة ونسيم خفيف".

وأضاف: "على كهنة الأبرشيات بجميع أنحاء شمال فرنسا المساهمة من خلال التواصل ذي الأولوية القصوى مع السماء، وبالتالي سيكونون مسؤولين عن تنفيذ هذه القاعدة".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الأسبوع الماضي، أن الأمطار هطلت في يونيو بنسبة 20% أكثر من المعدل المعتاد خلال الفترة بين عامي 1991 إلى 2020، مع هطول أمطار يعادل ضعفي المتساقطات المعتادة في بعض المناطق.