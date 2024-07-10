القبض على مواطن مصري في السعودية بتهمة التحرش (تفاصيل)

وكالات

أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، القبض على مواطن مصري، بتهمة التحرش بامرأة.

ونقل حساب الأمن العام عن شرطة تبوك أنها ألقت القبض على مقيم من الجنسية المصرية "لتحرشه بامرأة".

وأفادت شرطة تبوك أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حسب نظام مكافحة التحرش في السعودية، فإن عقوبة من يرتكب جريمة تحرش هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تصل العقوبة إلى السجن ما لا يزيد عن 5 سنوات، والغرامة لا تتخطى 300 ألف ريال (حوالي 80 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، وذلك عند العودة إلى ارتكاب الجريمة، أو في حالة كان ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لنظام مكافحة التحرش بالمملكة.