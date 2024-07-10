حاخام إسرائيلي: الدولة التي تجنّد طلاب المدارس الدينية ليس لها الحق في الوجود

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك اجتماع لكبار الحاخامات في إسرائيل استعدادا لدعوة الشباب المتدينين "الحريديم" للامتناع عن التجنيد.

ونقلت البث الإسرائيلية عن الحاخام الليتواني دوف لاندو، قوله إن الدولة التي تجند طلاب المدارس الدينية ليس لها الحق في الوجود.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن ما يجب فعله هو تجنيد كل من يجب تجنيده لأن ذلك يوفر المزيد من الأمن والوحدة، مضيفا "مصرون على تحقيق أهداف الحرب وإكمالها".

وأوضح جالانت أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق النجاح في تجنيد الحريديم وتقليل الفرقة بين طوائف المجتمع.

ويعتبر تجنيد الحريديم، قضية شائكة تثير الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية، إذ يصر وزير الدفاع الإسرائيلي على تجنيد الشباب المتدينين في ظل الحاجة الملحة لمجندين جدد في ساحة المعركة.