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نصر الله: إذا أصر نتنياهو على مواصلة المعركة فإنه يأخذ كيانه إلى الخراب

06:13 م الأربعاء 10 يوليو 2024

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيان، اليوم الأربعاء، إنه منذ 10 أشهر تقوم جماعته بعمليات ضد مواقع الاحتلال وتضرب المستوطنات وإسرائيل تدّعي القضاء على المقاومة.

وأضاف نصر الله "كل يوم نشاهد كيف تحترق دبابات الاحتلال في قطاع غزة من خلال تسجيلات المقاومة الفلسطينية"، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي في مأزق على الجبهة اللبنانية وليس لديه خيارات.

وأشار نصر الله إلى أن مقتل قادة من حزب الله زاد مدى صواريخ المقاومة التي تصل إلى عمق أراضي الاحتلال، مؤكدا أنه إذا حدث وقف لإطلاق النار في غزة فسيوقف الحزب إطلاق النار على الحدود اللبنانية.

وأوضح نصر الله، إنه إذا أصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة المعركة فإنه يأخذ كيانه إلى الخراب.

وشدد الأمين العام لحزب الله، على أن صمود المقاومة في غزة أمام الاحتلال الإسرائيلي هو حماية لكافة جبهات المقاومة وأولها لبنان، لافتا إلى أن "إبعاد حزب الله عن الحدود 8 أو 10 كيلو مترات لن يحل مشكلة العدو".

حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني عمليات ضد مواقع الاحتلال طوفان الأقصى وقف لإطلاق النار
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